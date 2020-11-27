Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
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Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

27.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:10

Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajındaki sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajındaki sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi Kurugöl köyü kavşağındaki uygulama noktasında, İstanbul'dan Malatya'ya gittiği belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan İ.A'nın hareketlerinden şüphelenen ekip, bu kişinin bagajdaki sırt çantasında bir kilogram metanfetamin buldu.

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Gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
Otobüsün bagajındaki çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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