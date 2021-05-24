Kırşehir'de iklim değişikliğine karşı tarlalarda tespit çalışması yapılıyor
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Kırşehir'de iklim değişikliğine karşı tarlalarda tespit çalışması yapılıyor

Kırşehir'de iklim değişikliğine karşı tarlalarda tespit çalışması yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kırşehir'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Toprak Mahsuller Ofisinin de destekleriyle iklim değişikliğine karşı tarlalarda tespit ve inceleme çalışmaları yürütüyor.

Kırşehir'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Toprak Mahsuller Ofisinin de destekleriyle iklim değişikliğine karşı tarlalarda tespit ve inceleme çalışmaları yürütüyor.

Yaşanan tarımsal kuraklık nedeniyle il müdürlüğü koordinesinde; köy köy, ilçe ilçe gezilerek şehirdeki tarlalarda tespit çalışmaları yürütülüyor. Saha çalışmaları ile İl Müdürlüğü koordinesinde kuraklık hakkında Tarsim Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık konusunda açıklama yapan İl Müdürü Kenan Şahin, iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin sıkça görülmekte olduğunu söyledi.

Afetlerden kaynaklı ekili alanlarda zarar oluşmakta olduğunu aktaran Şahin, "Bayramdan önce ve sonrasında ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ve teknik personellerimiz sahada Kırşehir'i karış karış gezerek arazilerin durumunu kontrol ettiler. Bir hafta boyunca arazileri karış karış gezerek tarlaların durumuna baktık. Üreticilerimizin afetlerden korunabilmesi ve bir yıllık emeklerinin heba olmaması için devlet destekli tarım sigortası yaptırmaları doğal afetlerle oluşabilecek ekonomik kayıplara karşı çok önemlidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 Yılında Kırşehir Çiftçilere Bitkisel Üretim Desteklemelerinde; 143 Milyon 562 Bin 274 lira, Hayvancılık Desteklemelerinde 10 Milyon 188 Bin 360 lira, Konya Ovası Projesinden (KOP) 2 Milyon 525 Bin 753 lira ve Kırsal Kalkınma Desteklemelerinden 2 Milyon 111 Bin 562 lira olmak üzere Toplam 158 Milyon 387 Bin 949 lira destekleme ödemesi yapıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de iklim değişikliğine karşı tarlalarda tespit çalışması yapılıyor - Haberler Ekonomi
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