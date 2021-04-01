Kırşehir Belediyespor: 0-1
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Kırşehir Belediyespor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Spor
Kırşehir Belediyespor: 0-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (x), Mehmet Mithat Levent (x) Selman TimurBODRUMSPOR: Egemen (x) - Süleyman Özdamar (x), Oğuzhan (xx), Batuhan Ayvaz (x) (Dk. 64 Metin x), Emirhan (x) (Dk. 74 Ferit x), Emre (xx), Celal (xx), Cenk (x) (Dk. 64 Apti x), Halil İbrahim (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (x), Mehmet Mithat Levent (x) Selman Timur

BODRUMSPOR: Egemen (x) - Süleyman Özdamar (x), Oğuzhan (xx), Batuhan Ayvaz (x) (Dk. 64 Metin x), Emirhan (x) (Dk. 74 Ferit x), Emre (xx), Celal  (xx), Cenk (x) (Dk. 64 Apti x), Halil İbrahim (x) (Dk. 84 Burak x), Batuhan Berkay (xx), Murat (x) (Dk. 74 Süleyman Güneş x)KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri (xxx) - Nuri Melih (xx), Abdulkadir (xx), Üstün (x) (Dk. 38 Oğuzhan xx), Serhat  (xxx) Hakan (xxx) (Dk. 90 Şerif), Ali (xx) (Dk. 74 Ahmet Karadayı x),  Mehmet (xx) (Dk. 90+2 Eren), Onur (xxx), Volkan (xxx), Batuhan (xx)GOL: Dk. 67 Hakan (Kırşehir Belediyespor)SARI KARTLAR: Emre (Bodrumspor) - Abdulkadir, Volkan, Şerif (Kırşehir Belediyespor)KIRMIZI KART: Dk. 35 Nuri Melih (Kırşehir Belediyespor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, evinde yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi. Konuk takımda Nuri Melih 35'inci dakikada kırmızı kart görürken, ilk yarısı golsüz sona erdi. Müsabakada 67'nci dakikada sahneye çıkan Hakan, takımına 3 puanı getiren golü attı. Bodrumspor bu sonuçla 52 puanda kalıp Play-Off barajının dışında yer aldı.35'inci dakikada Nuri Melih rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.36'ncı dakikada Bodrumspor'un kazandığı serbest atışta Oğuzhan'ın vuruşunu kaleci Ahmet Sabri güçlükle çeldi.43'üncü dakikada kullanılan köşe atışında Batuhan'ın şutunu Kırşehir Belediyesporlu Onur kale çizgisinden çıkardı.47'nci dakikada Bodrumspor gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Murat şutunu çekti, kaleci Ahmet Sabri gole izin vermedi. 67'nci dakikada konuk takım öne geçti. Serbest vuruş sonrası Bodrumspor kalecisi Egemen topu elinden kaçırdı, Hakan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bodrumspor kritik mücadeleyi kaybetti.

- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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