Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda 84 proje için 113 milyon lira destek verileceğini belirtti.
07.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:22
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda 84 proje için 113 milyon lira destek verileceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com