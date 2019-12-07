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Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda 84 proje için 113 milyon lira destek verileceğini belirtti.

07.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:22
Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı , (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda 84 proje için 113 milyon lira destek verileceğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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