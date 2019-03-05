Kırsal Bölgelerdeki Kadınlara Sağlık Eğitimi

İSTANBUL (AA) – Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen "Hijyen Sağlıktır" projesinin ilk eğitimleri hayata geçirildi.



Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 17 bölgede bin 500 kadının katıldığı 'Önce Sağlık' projesinin birçok alanda örnek gösterilip ödül almasından sonra 2019'da uygulanacak 'Hijyen Sağlıktır' projesinde hedef büyütüldü. Türkiye'nin 26 bölgesinde yaşayan kadınlara hijyen eğitiminin verileceği projede 2 binin üzerinde kadına ulaşılacak.



Mersin ve Muğla ile başlayan, yıl sonuna kadar 26 farklı bölgede verilecek "Hijyen Eğitimdir" kapsamındaki eğitimlere katılan kadınlara yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında seminerler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik her yıl farklı konularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kadınlarımızın katılımında farklı konularda yapılan eğitimler ile tüm hane halkına ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Hijyen Sağlıktır projesi ile yıl sonuna kadar 26 farklı bölgede 2000 kadınla buluşmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hijyen Sağlıktır" projesi Mersin ve Muğla'nın ardından Amasya GES (Amasya Merkez), Çamlıca HES (Kayseri Yahyalı), Saraçbendi HES (Sivas Gemerek), Tokat HES (Tokat Turhal), MT GES (Konya Ereğli), METE GES (Konya Sarayönü), Gelinkaya HES (Erzurum Aziziye), Solentegre GES (Elazığ Merkez), Çalıkobası HES (Giresun Bulancak), Doruk HES (Giresun Dereli), Yağmur HES (Trabzon Köprübaşı), Erciş – Engil – PSI GES (Van Edremit), Demirciler HES (Denizli Kale), Sırma HES (Aydın Bozdoğan), Denizli RES (Aydın Karacasu), Yeşilvadi GES (Denizli Acıpayam), Doğançay HES (Sakarya Gevye), Hasanoba RES (Çanakkale Merkez), Kocalar RES – Üçpınar RES (Çanakkale Lapseki) noktalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA