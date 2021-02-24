Kırklareli'nden kısa kısa

Bulgaristan'ın Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular'ı ziyaret etti.

Şaban, ziyarette, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kırklareli Belediyesi ile kardeş kent olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şaban, ortak faaliyetler ile bir araya gelmek istediklerini kaydetti.

Kolcular da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram ve Ardino'ya bağlı Hallar Köyü Muhtarı Münür Sali de hazır bulundu.

Kovid-19 tedbirleri uyarısı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, kentte son günlerde vaka artışının dikkat çekici nitelikte olduğunu belirtti.

Vatandaşların tedbirlere en üst seviyede uyması gerektiğini belirten Cerit, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Tedbirlere uyarak salgın sürecinde sağlık çalışanlarına destek olunması çağrısında bulunan Cerit, tedbirlere uyulması halinde el birliği ile salgının sıkıntısız şekilde atlatılacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop