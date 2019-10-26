26.10.2019 11:02

Türk Ocakları Derneği Lüleburgaz Şubesi'nce "ocakbaşı sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Şube binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Şube Başkanı Emrah Gültekin, bazı yerel yazarlar ile ocak üyeleri katıldı.

Akarsu, konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturulduğunu belirtti.

Harekatın başlamasından kısa süre sonra sorunun masada çözümlendiğini anlatan Akarsu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla da bölgede bulunan diğer devletlerin amaçlarına ulaşamadıklarını belirtti.

- CHP ilçe yönetimi oluşturuldu

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yönetim kurulu oluşturuldu.

İlçe Başkanı Aziz Üstünalp, 17 asil 16 yedek olmak üzere 33 kişilik listenin CHP Genel Merkezi tarafından onaylandığını kaydetti.

Yaklaşan ilçe kongresi öncesi yönetimin hayırlı olmasını dileyen Üstünalp, görev alanlara başarılar diledi.

Aziz Üstünalp başkanlığındaki ilçe yönetiminde Halis Kutlu, Seyran Yılmazoğlu, Mahmut Ümit Can, Burak Zorer, Sevda Ersin, Ebru Ergün, Atakan Kozar, Mehmet Ayyıldız, Ali Haydar Karabacak, Çilenay Deniz, Ayhan Zümrüt, Arif Oruç, Osman Cumhur Esen, Ezgi Erel, Şengül Tekin, Mustafa Geniş yer aldı.

CHP İlçe Yönetiminin temmuz ayında istifasının ardından, Aziz Üstünalp başkanlığında 5 kişilik yönetim kurulu atanmıştı.

Kaynak: AA