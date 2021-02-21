Kırklareli'nde tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Pehlivanköy yolu ulaşıma açıldı
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Kırklareli'nde tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Pehlivanköy yolu ulaşıma açıldı

21.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:34
Kırklareli'nde tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Pehlivanköy yolu ulaşıma açıldı

Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu kapanan Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu kapanan Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 BC 319 plakalı atık karton yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğanca köyü yakınlarında devrildi.

Kaza nedeniyle, Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol araç trafiğine kapandı.

Tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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