Kırklareli'nde silahla öldürülen kişinin katil zanlıları tutuklandı - Haberler
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Kırklareli'nde silahla öldürülen kişinin katil zanlıları tutuklandı

Kırklareli'nde silahla öldürülen kişinin katil zanlıları tutuklandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ta bir iş yerinin önünde Osman Boz'u (46) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö. (31) ve H.Ö'nün (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17 Ocak Pazartesi günü bir işyerinin önünde karşılaşan Osman Boz ile A.Ö. ve H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Boz, silahla başından ağır yaralanmıştı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Boz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından katil zanlısı 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

Lüleburgaz, Kırklareli, Kocasinan, Güncel, Haber

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