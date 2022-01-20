Kırklareli'nde silahla öldürülen kişinin katil zanlıları tutuklandı

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ta bir iş yerinin önünde Osman Boz'u (46) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö. (31) ve H.Ö'nün (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17 Ocak Pazartesi günü bir işyerinin önünde karşılaşan Osman Boz ile A.Ö. ve H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Boz, silahla başından ağır yaralanmıştı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Boz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından katil zanlısı 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.