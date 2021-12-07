Kırklareli'nde aşevi çalışanlarının duyarlılığı yaşlı adamı kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisine yemek götüren belediye ekiplerince evinde düşmüş halde bulunan 86 yaşındaki kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 86 yaşındaki A.E.A, kendisine yemek götüren Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine kapıyı açmadı.

Durumdan şüphelenen belediye personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, A.E.A'yı evin koridorunda yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.A'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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