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Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Hüseyin Çanlı-İHA)

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