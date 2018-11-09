Kırklareli'de Hüzün ve Sevinç Bir Arada Yaşanacak

Kırklareli'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılıyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla hüzün ve sevinç aynı gün yaşanacak.



Kırklareli Valiliğince Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla 08.50'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak törenler, Kültür Merkezinde devam edecek.



Kırklareli Belediyesi tarafından organize edilen programsa Kırklareli Şehitliği'nde başlayacak.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulması ile sürecek program, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda son bulacak.



Kentte Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla hüzün ve sevinç bir arada yaşanacak.



"Sabah hüzün, öğleden sonra sevinç"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hüzün ve sevincin aynı gün yaşanacağını söyledi.

Kesimoğlu, "İlimizde sabah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak hüzünleneceğiz, öğleden sonraysa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun sevincini yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize ve Atamızı anmaya davet ediyorum." diye konuştu.