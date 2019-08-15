Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

15.08.2019 14:27

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Babaeski, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki yedi grubu tespit etti.

Ekipler Irak, Afganistan, Fas ve Cezayir uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA