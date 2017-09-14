Kırklareli'de 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 15 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yabancı uyruklu bir şahsın olduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada şahsın Pakistan uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Merkez Dereköy'de ise 6 Suriye, 6 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 14 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ