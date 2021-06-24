Kırıkpınar güreşlerine Kargı'da hazırlanıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkpınar güreşlerine Kargı'da hazırlanıyorlar

Kırıkpınar güreşlerine Kargı'da hazırlanıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çorum Belediyesi yağlı güreş takımı 2021 tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde müsabakalara hazırlık kampını Kargı'da yapıyor.

Çorum Belediyesi yağlı güreş takımı 2021 tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde müsabakalara hazırlık kampını Kargı'da yapıyor. 15 gün sürecek olan kamp Başpehlivan Ahmet Serbest sorumluluğunda Kargı Çayır Mevkki'ndeki güreş alanında yapılacak.

Çayır Mevkiinde devam eden yağlı güreş kampına Kaymakam Abdul Hamid Uyar, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal ve Komiser Burak Taşdemir, Hastane Başhekimi Dr. Muhammed Kadir Demir, İlçe Güreş Antrenörleri Kazım Karabıyık ve Selçuk Şahin katıldı. Kaymakam Uyar yaptığı açıklamada "İlçemizde ata sporu güreşin icra edilmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Ata sporumuz güreş ve güreşçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Uyar, 9-11 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde pehlivanlara başarılar diledi.

İlçede güreşin canlanmasını sağlayan ve 10 yıldır güreş sporuna pehlivan kazandıran Antrenör Kazım Karabıyık de "Yağlı güreş pehlivanlarımızın yağlı güreşin olimpiyatı statüsünde bulunan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Edirne İli ile Kargı ilçemizin iklim şartları tamamen aynı. İlçenin oksijen dengesi ve doğası ağır spor idmanları için olabildiğince elverişli. Belediyemizin sorumluluğunda bulunan ve güreşçilerimizin hizmetine sunulan idman sahamızın fiziki koşulları iyi, idman sonrası banyo ve duş olanakları için sıcak su mevcut, soyunma ve dinlenme kabinleri güzel. Akşam dinlenme ve sosyal etkinliler için ilçenin imkanları elverişli. Baş pehlivanlar başta olmak üzere bütün güreşçilerimizi kamp için ilçeye davet ediyorum" diye konuştu. Karabıyık, Tosya, Osmancık, Boyabat ilçelerinin de katılımları ile ortak idman planladıklarını sözlerine ekledi.

Yağlı Güreş Antrenörü Başpehlivan Ahmet Selbest ise Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlık kampında ziyaret eden Kaymakam Abdulhamid Uyar'a teşekkür ederek; "Bizlere böyle bir kamp yapmak için fırsat ve imkan sağlayan Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın'a; ilçenin tesislerini hazırlayıp güreşçilerimizin hizmetine sunan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'e, kampımızın yapımı için çaba gösterip emek sarf eden Antrenörler Kazım Karabıyık ve Selçuk Şahin'e, Başhekimimize ve emniyet amirimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, inşallah çalışmalarımızın karşılığını altın madalya ile alacağız" dedi. - ÇORUM

Kırıkpınar güreşlerine Kargı'da hazırlanıyorlar
Kırıkpınar güreşlerine Kargı'da hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mert Müldür Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkpınar güreşlerine Kargı'da hazırlanıyorlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 14:59:56. #1.13#

title