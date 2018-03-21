Kırıkkale'de "Tüketici Mevzuatı ve Tüketici Hakları" Paneli

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, tüketicileri internetten alışveriş konusunda uyarırken, "Bundan sonraki süreçte internette güven damgası olan sitelerden alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Ucuz ürün alıyoruz diye marka değeri olan ürünleri piyasa fiyatının çok çok altında satan sitelere rağbet etmeyelim." dedi.

Erdal, Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında, Kırıkkale Ticaret Müdürlüğü koordinasyonunda, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuki Araştırmalar Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Tüketici Mevzuatı ve Tüketici Hakları" konulu panele katıldı.

Ahmet Erdal, burada yaptığı konuşmada, gelişmiş ekonomilerin en önemli özelliklerinden birinin, tüketici haklarının yasayla koruma altına alınmış olması, bu haklara gösterilen saygı ve duyarlılık olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak çalışmalarını bu bilinçle yürüttüklerini belirten Erdal, bu çerçevede her ay için bir afiş çalışması başlattıklarını, tüketicileri bilgilendirmeye yönelik bu afişleri tüm illerde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla dağıttıklarını ifade etti.

Yine bu kapsamda kamu spotları hazırlattıklarını anlatan Erdal, telefon bankacılığı dolandırıcılığıyla ilgili kamu spotlarının yayında olduğunu, en fazla şikayetin geldiği internet dolandırıcılığı konusunda da bir kamu spotu hazırlığı içinde bulunduklarını bildirdi. Bu spotun 1 Temmuz itibariyle yayına alınacağını aktaran Erdal, "Devlet, tüketiciyi korumakla elbette yükümlü ama en önce biz bilinçli olarak kendimizi koruyacağız. Devlet, sıkıntılarla ilgili yasaları, düzenlemeleri yapmakla yükümlü." diye konuştu.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde satıcının samimiyetini, güvenilirliğini veya ticari anlayışını bilmenin mümkün olmadığına işaret eden Erdal, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, internet ticaretinde güven damgası ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile anlaşma yaptı. Bundan sonraki süreçte internette güven damgası olan sitelerden alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Ucuz ürün alıyoruz diye marka değeri olan ürünleri piyasa fiyatının çok çok altında satan sitelere rağbet etmeyelim. Kesinlikle bu sitelerden gelen ürünler ya fason ürünler ya da istediğiniz ürünün dışında gelen şeyler. Aynı zamanda para iadesini de alamıyorsunuz. .com uzantısı olan firmalar yurt dışında açılmış firmalar. İletişim bilgileri olmadığı için veya yanlış adresler olduğu için hiçbir şekilde yaptırım uygulayamıyoruz. Çünkü muhatap yok. Ödediğiniz paralar direkt yurt dışı bankalara aktarılıyor. Dolayısıyla ne bu paraların iadesi ne de istediğiniz ürünün size gelmesi söz konusu."