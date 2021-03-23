Kırıkkale'de metruk binaların yıkımı devam ediyor
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Kırıkkale'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

23.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:18
Kırıkkale'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını 2021 yılında da sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını 2021 yılında da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk üç ayında 11 metruk binanın yıkımı gerçekleştirilirken bir binanın da tamiratının yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıların, gelen talepler doğrultusunda tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli resmi işlemlerin tamamlanması ile yıkımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kırıkkale Belediyesince 2020 yılında 84 metruk yapının yıkımı gerçekleştirilirken, 2021 yılının ilk üç ayında da 11 metruk binanın yıkımı tamamlandı. Tespit edilen bina sahipleri ile iletişime geçen ekipler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor."

Kırıkkale'de metruk binaların yıkımı devam ediyor
Kırıkkale'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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