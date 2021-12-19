Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Engin Atmaca (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Hidayet Zeybek (xx)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, sezonun ilk yarısının son maçında Play-Off hattındaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la yenişemedi: 1-1. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk iç saha maçına bu mücadeleyle çıkan Kaf-Kaf'ta Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık'a denk gelen 90 dakikada taraftarlar mücadeleye ilgi gösterdi. Tribünlerde 3 bine yakın yeşil-kırmızılı futbolsever takımlarını destekledi. Karşıyaka'nın 65'inci dakikada Samican'la bulduğu gole konuk ekip 88'inci dakikada Osman'la yanıt verdi. Bu sonuçla Karşıyaka, ilk devreyi 21 puanla Play-Off hattının 7 puan gerisinde, düşme sınırının ise 3 puan üzerinde tamamladı. Karşıyaka'da Okan Yılmaz maçta kadroya alınmazken, Harun ile Ertuğrul'un cezası, Burak'ın sakatlığı, Doğukan ve Alperen'in kadro dışı olması nedeniyle altyapıdan Ahmet Kaan, Taha gibi gençler 18 kişilik kadroyu tamamladı. Eski Karşıyakalı Ali Kemal, Kırıkkale formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

88'inci dakikada skor eşitlendi. Sol kanattan Emrah'ın ortasına arka direkte Osman kafayla filelerle buluşturup sonucu ilan etti: 1-1.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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