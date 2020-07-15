Kırgızistan'da korona virüse yakalanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi Kırgızistan'da korona virüse yakalanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi Kırgızistan'da korona virüse yakalanan 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Kırgızistan'da korona virüse yakalanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi

ANKARA - Kırgızistan'da korona virüse yakalanan 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen S.Ş. ve Y.U.'nun Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de hazırlanan ambulans uçak, dün akşam saat 20.00'de yola çıkarak, Türkiye saati ile 00.20'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından ambulans uçağa alınan 3 kişi, sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Çubuk İlçesindeki Genel Havacılık Terminali'nde özel kıyafetlerle bekleyen sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hastaları ambulanslara alarak, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmasına yardımcı oldu. 1 hasta ise Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olmak üzere Adana'ya gönderildi.

Kaynak: İHA