Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

09.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:23
Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

72 m yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip Kirazlıköprü Barajında inşa edilecek sulama tesisleri inşaatı ile 30.960 dekar zirai arazi sulanacak.

72 m yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip Kirazlıköprü Barajında inşa edilecek sulama tesisleri inşaatı ile 30.960 dekar zirai arazi sulanacak.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2017 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kirazlıköprü Barajı'nın sulama projelerinin tamamlanmasının ardından sulama tesisleri inşaatı yapım ihalesi onayının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verildiğini duyurdu.

Milletvekili Tunç açıklamasında DSİ'nin 2021 yılı yatırım programına aldığı Kirazlıköprü Sulaması yapım ihalesinin kısa sürede gerçekleşeceğini ifade ederek, "Kirazlıköprü sulaması ile 30.960 dekar tarım arazisi suya kavuşacak, Bartın ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak. Kirazlıköprü Barajı Bartın İl merkezini taşkınlardan koruyan bir yatırım olmasının yanı sıra yapımını tamamladığımız Hidroelektrik Santralle enerji üretimine katkı sağlayacak. Sulama projesinin hayata geçmesiyle de barajımız Bartın'da tarımsal üretimin artmasını sağlayarak Bartın'ın ekonomisine katkı verecek. 120 Milyon TL proje bedelli ve Bartın adına bu önemli yatırım için ihale onayını veren Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:40:10. #1.15#
title