Kiraladıkları aracı sahte plaka ile satıp, sonra da çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kiraladıkları aracı sahte plaka ile satıp, sonra da çalan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kiraladıkları aracı sahte plaka ile satıp, sonra da çalan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da, araç kiralama şirketinden kiraladıkları otomobili sahte plaka ve vekalet ile 140 bin TL'ye sattıktan sonra ayrı aracı çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da, araç kiralama şirketinden kiraladıkları otomobili sahte plaka ve vekalet ile 140 bin TL'ye sattıktan sonra ayrı aracı çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre E.A., internet üzerinden bir siteden satılık araç satın almak için İstanbul'a gitti ve şahsa araç bedeli olarak 140 bin TL ödedi. Aracın bir miktar borcu olduğunu söyleyerek devrini vermeyen şahıslar vekalet verdi. Aracı çekici marifetiyle Antalya'ya getiren E.A., aracı Kehpez ilçesinde bir kafenin önüne park etti, daha sonra aracının çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, E.A.'ya satılan aracın Rent-A-Car'dan kiralanan aynı marka araca sahte plaka takılmak suretiyle satıldığı tespit edildi. Verilen vekaletnamenin sahte olarak düzenlendiği, şahısların aracı kendilerinde bulunan yedek anahtarla çaldıkları, sonrasında gerçek plakaları taktıkları tespit edildi. Ç.Ö., S.P. ve B.H. isimli 3 şüpheli, Serik ilçesinde olayda kullanılan araç ve sahte plakalarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, haklarında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı - ANTALYA

Kiraladıkları aracı sahte plaka ile satıp, sonra da çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kiraladıkları aracı sahte plaka ile satıp, sonra da çalan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kiraladıkları aracı sahte plaka ile satıp, sonra da çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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