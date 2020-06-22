Kipaş Tekstil, yıkanabilir kumaş ve bez meşke üretime başladı Dünya genelinde büyük sağlık ve ekonomik sorunlara sebep olan, etkisi gün geçtikçe artan korona virüse (Covid-19) karşı, Kipaş Tekstil yıkanabilir kumaş ve bez maske üretimine başladı.

Dünya genelinde büyük sağlık ve ekonomik sorunlara sebep olan, etkisi gün geçtikçe artan korona virüse (Covid-19) karşı, Kipaş Tekstil yıkanabilir kumaş ve bez maske üretimine başladı.

Üretimi yapılan kumaş ve bez maskelerin, EN 14683, TSE K 599 ve UNE 0065 standartlarında yıkanabilir 60 derece ve üstün konfor özelliklerine sahip olacağı bildirildi. EN 14683, TSE K 599 ve UNE 0065 standartlarına sahip kumaş ve bez maskeler, tıbbi ortamlar dışında günlük kullanım sırasında bulaş riskini sınırlandırabilme özelliği yanında, doğal elyaf içeriğinden dolayı, koku yapmıyor.

Maskelerin ekolojik olarak farklı renk ve baskı çeşitlerinde üretildiğini ifade eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, "Covid-19 süreciyle birlikte ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlara karşın, tekstil üreticisi olarak üstümüze düşen görevin bilincindeyiz. Kipaş tekstil olarak bu süreçte; toplum sağlığına yönelik olarak araştırma ve geliştirme ekiplerimizle; maskelik kumaş ve bez maske üretiminde önemli özelliklere sahip, doğaya ve çevreye dost üstün teknolojik alt yapımızla, çalışmalarımızı tamamladık. Ürettiğimiz maskelik kumaşlar ile farklı desen ve renk uygulamalarına uygun, klips, zımba gibi keskin kenarları olmayan, doğal elyaftan rahat nefes alınabilen, koku yapmayan, üç mikrondan daha büyük damlacıklar için bariyer özelliğine sahip ve ciltle temas halinde risk taşımayan bez maske üretimi yapıyoruz. İnşallah Kipaş Tekstil olarak; ürettiğimiz maskelik kumaşlarımız ve bez maskelerimiz, başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyada Covid-19 salgınından daha hızlı ve sağlıklı kurtulmamızı sağlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA