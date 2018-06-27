Kim Kardashian'ın İç Çamaşırlı Fotoğrafı 3,5 Milyon Beğeni Aldı

Instagram hesabını 113 milyon kişinin takip ettiği dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, paylaştığı cesur pozuyla sosyal medyayı salladı.

3,5 MİLYON BEĞENİ ALDI

Dolgun vücut hatlarıyla şöhret olan ABD'li magazin yıldızı, bu defa evinin giysi dolabı olarak kullandığı bir odasında çektiği fotoğrafı yayınladı. İç çamaşırıyla ayna karşısında selfie çeken Kim, hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 3,5 milyon beğeni aldı.

Kozmetik markası patronu ABD'li yıldız Kim Kardashian, geçtiğimiz günde göğüs dekolteli kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafı Intagram hesabından paylaşarak 1,4 milyon beğeni almıştı.

İşte paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Kardashian'ın fotoğrafları...