Kim Kardashian'ın İç Çamaşırlı Fotoğrafı 3,5 Milyon Beğeni Aldı
Kim Kardashian, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla kısa sürede 3,5 milyon beğeni aldı. Bu fotoğraf ise Kardashian'ın son zamanlardaki en fazla beğeni alan fotoğrafı oldu.
Instagram hesabını 113 milyon kişinin takip ettiği dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, paylaştığı cesur pozuyla sosyal medyayı salladı.
3,5 MİLYON BEĞENİ ALDI
Dolgun vücut hatlarıyla şöhret olan ABD'li magazin yıldızı, bu defa evinin giysi dolabı olarak kullandığı bir odasında çektiği fotoğrafı yayınladı. İç çamaşırıyla ayna karşısında selfie çeken Kim, hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 3,5 milyon beğeni aldı.
Kozmetik markası patronu ABD'li yıldız Kim Kardashian, geçtiğimiz günde göğüs dekolteli kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafı Intagram hesabından paylaşarak 1,4 milyon beğeni almıştı.
İşte paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Kardashian'ın fotoğrafları...
YORUMLAR (8)
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turkıyede şöyle çekici bir hatun yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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et yığını bi kadınCevap Yaz 1 Yayından KaldırANDSMERO: sende ne var etten başkaYayından Kaldır
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Ben beğenmedim daha iyileri varCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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çokta fifiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır