Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı
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Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı

Boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak bilinen ve birçok hastalığa iyi gelen safranın ekimi başladı. Kilosu 30 bin liradan satılan safran, dünyanın en pahalı baharatı olarak nitelendiriliyor.

09.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:59

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ekimi başladı.

Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLUYOR

Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safranın, birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor. Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün alınabilen safran soğanları, yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı

KİLOSU 30 BİN LİRADAN SATILIYOR

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak da nitelendirilen, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilen çeşitlerine göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı
Haber Yorumları (3)
KARADENİZ: para, ya para demiyorlarmış çok yüksek getirisi varmış
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QUEE: insanları bu tür reklamlarla tarım yönlendiremezsiniz. Her gün yeni bir tarım ürününün altın değerinde olduğunu söylüyorsunuz. Reklam sahibini uyarın Atatürk`ü örnek alsın( Özgür bir platform ise yayınlarsın )
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ADAMA: bu kadar değerliyse bu çalışanlar niye gariban gibi. Parayı kşmler kazanıyor. 10 KİLO YAPSA ŞİMDİ 300 BİN LİRA MI KAZANACAK. YERSEN:)
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