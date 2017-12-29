Kilis'te Mücbir Sebep Hali İlanı Sona Eriyor

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Kilis'te Mücbir Sebep Hali ilanının yıl sonunda sona ereceğini söyledi.



Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı Kilis'e roketli saldırılara maruz kalması nedeni ile 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Kilis'te Mücbir Sebep Hali ilan edildiğini hatırlatarak, bu ilanın yıl sonu itibariyle sona ereceğini söyledi.Mücbir Sebep Hali ile birlikte rpim ve borç ödemelerinin ertelendiğini vurgulayan Dülger, hal ilanında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Söz konusu mücbir sebep durumu bilindiği üzere 31 Aralık 2017 tarihinde Doğu ve Güneydoğu illerimiz ile birlikte son bulacaktır. Bu sürede ertelenen ve ödenmeyen her türlü vergi, SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerine ilişkin, gerek Ticaret ve Sanayi odası gerekse, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği, gerekse Esnaf ve iş çevresi yaptığımız görüşmeler sonucu halkımızın istek ve talepleri Hükümetimize, Maliye Bakanlığına ve SSK Başkanlığına iletilmiş olup taleplerimiz bugün itibari ile olumlu karşılanmıştır. Buna göre mücbir sebep ilan süresi içerisinde ödenmeyen ve ertelenen her türlü vergi SSK Bağ Kur prim ve borç ödemeleri bir yıl ödemesiz (2018 yılı için ödemesiz) olmak üzere 2019 yılından itibaren de 24 ay faizsiz olarak ertelenmiştir. Devletimizin ve Hükümetimizin Kilis'e yardım ve destek bağlamında esnafımızın içinde bulunduğu durumu düşünerek attığı adımları yoğun ve hızlı bir şekilde devam etmekte olup desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na Kilis halkı adına teşekkür ediyorum. Mücbir sebebi ilan ettirmeye gerek kalmaması dilek ve temennisi ile hayırlı uğurlu olsun diyor hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" dedi. - KİLİS