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Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı

Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı
01.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:11

Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Eylül ayı toplantısında, İl Genel Meclisi gündeminde bulunan İl Özel İdaresi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen aracın, tahsisinin iptal edilmesi, Polateli ile Musabeyli ilçelerin transmisyon ihtiyacını karşılamak için yapılacak kazı çalışmaları için ücret tespiti ile protokol yapılması konuları görüşüldü. - KİLİS

Kaynak: İHA

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