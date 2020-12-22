Kilis'te gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi
22.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:06
Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Elbeyli ilçesinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 40 cep telefonu ve 35 aksesuar geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş