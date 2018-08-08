Kilis'te Çocukların Bisiklet Sevinci

Sağlık Bakanlığı ve Kilis Belediyesinin iş birliğinde 24 Nisan'da hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında aile fertlerinden en az birine sigarayı bıraktırma sözü verdiren Kilisli 200 çocuk bisikletlerine kavuştu.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletlerini, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Dülger, törende yaptığı konuşmada, kampanyayı başlattıklarında bazı kesimlerin "seçim yatırımı yapıyorlar" eleştirilerine maruz kaldıklarını ancak seçimin geride kalmasına rağmen dağıtımların halen devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının seçime değil geleceğin teminatı çocuklara yatırım yapmak olduğunu anlatan Dülger, "Biz gelecek için çalışıyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza gözümüzün nuru gibi bakıyor geleceğimizi onların gözlerinde görüyoruz. Biz bunu söyledik söylemeye de devam ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Kara da Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle başlatılan kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

24 Nisan'da başlayan kampanya kapsamında bugüne kadar söz verdikleri 15 bin bisikleti gerçek sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Kara, "Bisikletler için üç şartımız var birincisi anne, baba, dede ve ninelerinize sigara içirmemek, ikincisi gelecek karne döneminde zayıf istemiyoruz. Zayıfı olmayanlar teşekkür getirecek teşekkür alanlar ise takdir. Üçüncüsü de sağlıklı nesillere ihtiyacımız var, günlük en azından bir iki saat güvenli şekilde bisiklet kullanmak." diye konuştu.

Kara, hedeflerinin sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getirerek, çocukluğunda bisiklet sahibi olmayı hayal bile edemediğini ancak bugün 15 bin çocuğun bisiklet sahibi olmasını sağlamanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından bisikletlerini alan çocuklar, protokol üyeleriyle stadyumda tur attı.