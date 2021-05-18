Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile başka araç çarptı: 2 yaralı
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Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile başka araç çarptı: 2 yaralı

Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile başka araç çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile minibüsün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile minibüsün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Nasr Hüseyin yönetimindeki 79 SAA 222 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarptı.

Bu sırada Suriye uyruklu Abdulileh Kurdiye idaresindeki 79 AV 663 plakalı minibüs de kaza yapan araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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Kilis'te aydınlatma direğine çarpan otomobile başka araç çarptı: 2 yaralı - Haberler
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