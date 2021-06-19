Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
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Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)

Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Politika

ŞEHİT KARAYILAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ, ESNAFI DOLAŞTICHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı sonrası kent savunmasının önemli isimlerinden Şehit Karayılan'ın mezarını ziyaret etti.

ŞEHİT KARAYILAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ, ESNAFI DOLAŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı sonrası kent savunmasının önemli isimlerinden Şehit Karayılan'ın mezarını ziyaret etti. Karanfil bıraktığı mezarda dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nı dolaştı. Kendisine ikram edilen ayrandan içen ve bakır işleyen Kılıçdaroğlu, esnafla sohbet etti. Esnafın halinden siyasetin daha iyi anlaması gerektiğini ve belediyelerde esnaf temsilcisinin bulunmasının önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yeni dönemde belediye meclislerinde bir esnaf temsilcisi meclis üyemiz olacak. İktidara gelince ilk hafta yapacağımız çalışma bu olacak. Gaziantep'te oyumuz düşüktü, bunu toplantıda da dile getirdim. Kabahat bizim. Bunun için esnafı dinleyeceğiz, sorunlarını anlayacağız" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)
Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır (2) - Haberler
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