Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi değiştirdi! İki etikete binlerce mesaj yağıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi değiştirdi! İki etikete binlerce mesaj yağıyor

Haberler.com - Ekonomi
 - Güncelleme:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "31 Aralık zamları geri çekilene kadar faturamı ödemiyorum" resti sonrası "faturamı ödemiyorum" etiketi Twitter'in trend topic listesinde 1 numaraya yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları, "faturamı ödemiyorum", "sıra sende" gibi etiketleri binlerce mesaj yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

"SIRA SENDE DEYİN"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "Pandemi sürecinde zor durumda kalınca IBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu seferde halk zor durumda. Halkımıza çağrı yapıyorum. @RTErdoğan yazın ve IBAN numarası ile faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket gönderin. #sırasende deyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince ne yapacak? Halkın derdine koşacak mı?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI SONRASI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra #faturamıödemiyorum ve #SıraSende etiketleri Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Kullanıcılar paylaşımlarında, yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun resti sonrası 'faturamı ödemiyorum' etiketi sosyal medyanın gündemine oturdu

Siyasetin yeni tartışması! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Fatura ödemeyeceğim' restine ilk yanıtSiyasetin yeni tartışması! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk yanıt
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğimSon Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim

Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Faturası, Elektrik Zammı, Sosyal Medya, Twitter, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title