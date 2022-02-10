Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi değiştirdi! İki etikete binlerce mesaj yağıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

"SIRA SENDE DEYİN"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "Pandemi sürecinde zor durumda kalınca IBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu seferde halk zor durumda. Halkımıza çağrı yapıyorum. @RTErdoğan yazın ve IBAN numarası ile faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket gönderin. #sırasende deyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince ne yapacak? Halkın derdine koşacak mı?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI SONRASI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra #faturamıödemiyorum ve #SıraSende etiketleri Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Kullanıcılar paylaşımlarında, yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi.

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