Kılıçdaroğlu'ndan sanayi tesislerindeki elektrik kesintisine tepki: İktidarın 'dil koparmak' gibi daha önemli işleri var tabii

İran'dan gelen doğal gaz hattında yaşanan arıza nedeniyle TEİAŞ'ın sanayi tesislerinde en az 3 gün elektrik kısıtlaması yapacağını duyurması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu, "Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!" ifadesini kullandı.

İran'dan kesilen gaz akışının sembolik düzeyde olması gerekçesiyle Türkiye genelinde 24 Ocak'ta saat 00:00'dan itibaren organize sanayi bölgeleri ve dışındaki sanayi tesislerinde haftanın 3 günü elektrik kesintisi uygulanacağının duyurulması sanayicilerin büyük tepkisini çekti. Gelişmeyle ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"BU İKTİDAR BU ÜLKEYE BUNU DA YAŞATTI"

Sosyal medya hesabından sanayi tesislerinde uygulanacak elektrik kesintisi kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ: YETKİLİLER SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İRAN'A GİDECEK

Elektrik kesintisi kararına bir tepki de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'den geldi. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerini değerlendirdi. Üretimin ve ihracatın artış ivmesi gösterdiği bir dönemde OSB'lerde yaşanan elektrik kesintilerinin sanayicileri zorlamaya devam ettiğinin altını çizen Kütükcü, OSBÜK olarak konuyu yakından takip ettiklerini, Türkiye'den bazı yetkililerin de İran'a giderek sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN OLUMSUZ BİR YANSIMASI OLACAK"

İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gazın 10 gün süreyle kesintiye uğraması ile başlayan elektrik kesintilerinin sanayi üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Kütükcü, "İran doğal gazının ülkemize arzında yaşanan kesinti ile birlikte önce sanayicilerimize, BOTAŞ tarafından doğalgaz kullanımı ile ilgili kapasitelerini yüzde 60 ile sınırlandırmaları yönünde bir karar geldi. Organize sanayi bölgeleri olarak bu süreci yönetmeye çalışırken, hemen ardından TEİAŞ organize sanayi bölgelerimize ortalama üç günü bulan elektrik kesintileri yapılacağını bildirdi. Organize sanayi bölgelerimiz şu anda bu süreci yönetmek, sanayicilerimizin üretim kayıplarını minimumda tutmak için olağanüstü gayret gösteriyor. Ancak buna rağmen şunu biliyoruz ki, üretimin ve ihracatın ivmelendiği bir dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomiye ve sanayi üretimine mutlaka olumsuz bir yansıması olacak" şeklinde konuştu.

"TEMENNİMİZ PROBLEMİN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİ YÖNÜNDE"

Kütükcü, OSBÜK olarak konuyu çok yakından takip ettiklerini, şu anda Türkiye'den yetkililerin İran gazında yaşanan arz sıkıntısı çözmek için İran'da olduklarını ifade ederek, "Temennimiz, hasar büyümeden, üretimin daha fazla kesintiye uğramadan bu problemin çözülmesi yönünde" dedi.

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