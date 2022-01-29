Kılıçdaroğlu'ndan kendisini makamına almayan TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına ilk yorum: Çöpe attılar - Haberler Ekonomi
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Kılıçdaroğlu'ndan kendisini makamına almayan TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına ilk yorum: Çöpe attılar

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı. Birkaç ay önce kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'le ilgili ne diyeceği merak konusu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı" ifadelerine yer verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

"GEÇ OLMADAN BU YOLDAN DÖNÜN"

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini birkaç ay önce TÜİK binasına almayan Dinçer'le ilgili, "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisini makamına almayan TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına ilk yorum: Çöpe attılar

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda TÜİK'e giderek görüşme yapmak istemiş ancak kendisine randevu verilmemişti. Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, attığı twet'te "Yarın saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun." ifadelerini kullanmıştı. Verdiği saatte TÜİK'e giden CHP lideri, beraberindeki heyetle birlikte binaya alınmamıştı. Kılıçdaroğlu da kapı önünde kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Yaşanan olay büyük tartışma yaratırken Sait Erdal Dinçer günler sonra "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Görüşmeme nedenimiz budur." açıklamasını yapmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

Suskun Demir:

aynen öle oldu direk çöp kovası :)))))))))

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diyar-ı bekir:

seni kapıdan içeri almayarak adam muamelesi yapmadıya buda sana yeter koltuk sevdalısı

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