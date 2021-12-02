Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın

Partisinin "Kara Kışla Mücadele Hareketi" kapsamında 20 Kasım tarihinde gıda sektörü paydaşları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaş için market ve hükümete çağrıda bulunmuştu.

HÜKÜMETE 6 MADDELİK ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver." diyerek 6 maddenin uygulamaya konmasını istemişti. Kılıçdaroğlu'nun önerdiği maddeler şöyleydi:

Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemezsiz, faizsiz kredi vermeli.

Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.

Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.

Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.

Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.

Tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliği yapılmalı.

MARKETLERE "ZAM YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Marketlere de bir çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, 10 temel gıdaya zam getirilmemesini isteyerek "Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz." demişti.

"ZARARINIZI KARŞILAYACAĞIZ"

CHP lideri bugün sosyal medya üzerinden market yöneticilerine gönderdiği mektubu paylaştı. Kılıçdaroğlu mektubunda "Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu mektubunda şunları yazdı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, hepimizin malumudur. Özellikle temel gıda ürünlerine yapılan zamlar, hali hazırda alım gücü azalan milletimizi ekonomik olarak bir çıkmazın içine sokmaktadır.

Bildiğiniz üzere, 20 Kasım 2021 günü, gıda sektörümüzün değerli paydaşları ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda, ekonomik buhran sürecinde hem sektörümüzü hem de halkımızı koruyacak tedbirler üzerinde konuştuk. Ardından gerçekleştirdiğim basın açıklamasında da hükümetin acilen atması gereken 6 adımı açıkladım.

Değerli Sek,. Yöneticisi,

Söz konusu basın açıklamasında, halkımızı korumak adına, büyük marketlerden de bir talebim olduğunu ifade etmiş, "10 Hayatta Kalma Ürünü" için, kış aylarında zam yapılmamasını istemiştim. Bu ürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir. Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız.

Kara kışı atlatabilmek adına, halkımız için bu adımı atacağınıza inanıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

İşte söz konusu mektup:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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