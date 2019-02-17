Kılıçdaroğlu - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı Açılış Töreni

- Açılışını yapacağı meydana vapurla yolculuk etmesi

Kılıçdaroğlu'nun kaptan köşkünde bilgi alması

Kılıçdaroğlu'nun alanda halkı selamlaması

Törene katılanlardan detaylar

Kurdele kesimi

Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılırken görüntüler

Vapurda Tuncay Özkan ve abdulkadir Selvi ile sohbet etmesi İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA