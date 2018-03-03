Kilden Diş Macunu Yaptılar, Çin de Dahil 27 Ülkeye Satıyorlar

SİVAS'ta Anadolu'nun kaliteli kil toprağından kozmetik ürünleri üreten ve 27 ülkeye ihracat yapan firma, Türkiye'de ilk kez florür ve gluten içermeyen diş macunu imal etti. Doğal kilden üretilen diş macunları, iç piyasanın yanı sıra başta Çin olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Girişimci ve sanayici iş adamı Ünal Karaca tarafından 2006'da Sivas'ta kurulan Dermokil firması, Türkiye'de ilk kez çölyak hastalarının ve çocukların rahatlıkla kullanabileceği flörür ve gluten içermeyen, propolis, nane, aloe vera ile kil içeriği olan diş macunu üretti. Üretilen diş macunları Çin başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilmeye başlandı.

İnşaat ve mobilya sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 2 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından kozmetik sektörüne giren firma, Ortadoğu, Avrupa, İngiltere, Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Çin, Somali ve Cibuti ülkelerinde ana distribütörleriyle hizmet veriyor. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, kilin geçmişten bugüne kadar doğal olarak kullanıldığını belirterek, kili endüstriye çeviren ilk firmanın kendilerini olduğunu ifade etti. Karaca, "Kildeki katma değeri oluşturmak ya da kimya sektöründe kişisel bakım anlamında hep kafamda düşündüğüm bir şey vardı. Bunun için de en uygun olan kildi. Kil çünkü hikayesi olan bir ürün. Kültürümüzde halen doğal olarak kullanılan bir materyal. Biz bunu tabii çok ciddi danışmanlıklar alarak, çok farklı üniversitelerden analizini yaptırarak kozmetik sektörüne girmiş olduk. 12 yıldır bu faaliyetin içerisindeyiz. Kili anlatabilmek için 'Güzelliğin Kadim Sırrı Kil' kitabını araştırma ve makalelerden alınmış bir şekilde 2 yılda yazdırdık. Bundan da ayrıca mutluyuz. Biz ilk dönemlerde ürün çıkardığımız zamanlarda zorlandığımız şeyler olabiliyordu. En yakınımıza anlatmaya zorlanıyorduk. Kilin endüstriye çevrilmesi anlamında, kişisel bakımda daha geniş kitlelere hitap etmesi anlamında güçlük çektiğimiz dönemler oldu. Son iki yıl içerisinde baktığınız zaman kil gerçekten sektörde söz sahibi oldu. Alternatif tıp anlamında çok farklı yerlerde kullanıldığını görmekteyiz" dedi.

27 ÜLKEYE KOZMETİK ÜRÜN İHRACATI

Sivas'ta ürettikleri ürünleri 27 ülkeye gönderdiklerini belirten Ünal Karaca şöyle konuştu:

"Birkaç sektörde faaliyet göstermekteyiz. Asıl faaliyet konumuz kozmetik. 150'ye yakın ürün gamımız var. Natural serimiz, special serimiz, terapi serimiz olmak üzere 3 farklı serimiz var. Birde extreme serimiz var. Bunların tamamı eczanelerde satışı yapılmakta, reçete edilmekte. Natural serimizde doğala daha yakın, organik diyebileceğimiz ürünlerle hitap ediyoruz. 27 ülkeye ihracatımız var. Geri dönüşlerimiz oldukça güzel. Daha da önemlisi Amerika'da bir site var. Dünyaca çok önemli bir site olduğu gibi kapsamı da çok geniş. Kapsamı çok geniş olmasına rağmen Türkiye'de üretilen herhangi bir ürünün orada olmadığı, sadece bizim kendi markamız olan diş macunu ve maskelerimizin orada satışa sunulduğunu, oradan da iyi dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. Hem ülkemiz adına hem şirketimiz adına hem çalışanlarımız adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum."

ÇİN'E DİŞ MACUNU

Son çıkarılan diş macununun florür ve gluten içermediğini ve yine doğal kilden yapıldığını ifade eden Karaca bu diş macununu iç piyasanın yanı sıra Çin'e gönderdiklerini söyledi. Karaca şöyle dedi:

"Diş macunumuzdaki durum tamamen farklı. Çocuklarımızın da kullanabileceği, çocuklara zarar vermeyecek, aile boyu kullanılabilecek bir diş macunu ortaya çıkardık. Diş macununda propolis, nane, aloe vera ve kil içeriği var. En önemlisi bizim diş macunumuz köpürmeyen bir diş macunudur. Florür ve gluten içermez. Çocukların kullanmasına da müsaittir. Yani bunun hiçbir yerde, hiçbir diş macununda ikinci bir örneği yoktur. Yani köpüren şampuan, köpüren diş macunu çok iyidir algısı olsa da köpürmeyen olan daha makbul, daha doğaldır. Kimyası az olan bir üründür. Çok ciddi anlamda bazı diş hastaneleri ve doktorlar reçete etmekte. Farklı yerlerden de olumlu tepkiler almaktayız. Tüketimimiz ve geri dönüşlerimiz oldukça iyi durumda. En önemlisi Çin'e diş macunu ihracatı yapıyoruz."

- Sivas