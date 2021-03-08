Kılca: "İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Köprübaşı Mahallesinde belediyeye ait halı sahanın yerine yapılacak projeyi belirlemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Birlikte ve katılımcı yönetim hedefiyle gerçekleştirilen anket çalışması üç gün sürdü ve mahallenin tamamında yapıldı. Söz konusu anketle halkın tercihlerinin yanı sıra talepleri soruldu. Toplamda 5 sorudan oluşan anket çalışmasında şu sorular yer aldı: "Bahsedilen Köprübaşı Halı Sahası alanında Karatay Belediyesinin yeni bir proje yapmasını ister misiniz", "Sizden Köprübaşı Halı Saha alanına bir proje yapmanız istenseydi sizin projeniz ne olurdu", "Köprübaşı Halı Sahası alanında görmek istediğiniz yeni çalışmanın hangi yaş kesimine hitap etmesini istersiniz", "Köprübaşı Halı Sahası alanında yapılabilecek çalışmanın hangi başlıkta hizmet vermesini istersiniz", "Köprübaşı Halı Sahası alanına aşağıdaki projelerden hangisinin yapılmasını istersiniz; Gençlik Merkezi, Kütüphane, Spor Salonu, Kurs Merkezi veya Park Alanı?"

"İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada belediye olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri tüm projelerin vatandaşın faydasına olmasına büyük özen gösterdiklerine vurgu yaparak bundan sonra da bu anlayışla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak birlikte yönetim ve yerinde hizmet ilkeleri doğrultusunda ilçeye değer katan ve toplumun ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılayan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra bu sistemi azami ölçüde uygulamaya devam edeceğiz. Köprübaşı Mahallemizde de bu anlayışla hareket ediyoruz. Bölgede işlevselliğini yitiren ve bölge sakinlerimizden de gelen yoğun taleplerin neticesinde orada belediyemize ait halı saha kapatıldı. Belediye olarak söz konusu alana değer katacak, bölge halkımızın ihtiyaç ve isteklerine yönelik yeni proje çalışmalarına hemen başladık. Tabii bu konuda en doğru yatırımın belirlenmesi ve bölgeye kazandırılması son derece önemli. Bu amaçla da bağımsız bir araştırma şirketi vasıtasıyla vatandaşlarımızın görüşüne başvurmak amacıyla 3 gün boyunca Köprübaşı Mahallemizde anket çalışması yaptık. Hemşehrilerimizin ilgisi gayet güzel. Çalışmamızı tamamlayarak en kısa sürede bölgeye en doğru projeyi hayata geçirme gayretindeyiz. Bu vesileyle, Karatayımızın geleceği için görüşlerinizi bizimle paylaştıkları ve en doğru kararı almamızda bizlere destek oldukları için tüm hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı