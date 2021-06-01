Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
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Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor

Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivaslı ikiz kız kardeşler, son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı kick boks öğreniyor.

Sivaslı ikiz kız kardeşler, son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı kick boks öğreniyor.

Sivas'ta 10 yaşındaki Ebrar ve Eslem Yıldız kardeşler, babalarının yönlendirmesiyle küçük yaşta kick boksa başladı. Yıldız kardeşler, kick boks sayesinde son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmayı öğreniyor.

Kadına yönelik şiddete tepki gösteren kardeşler, spor alışkanlığının küçük yaştan itibaren kazanılmasının önemine dikkat çekerek ebeveynlerin spora yönlendirme konusunda çocukların önünü açmalarını istedi.

"Burada kendimizi korumayı öğreniyoruz"

Kick boks sporunun kendisine özgüven kattığını söyleyen Ebrar Yıldız, "Öncelikle Gaziantep'te yapılacak Türkiye Şampiyonasını dereceyle geçmek ve antrenörlerimizi mutlu etmek istiyoruz. İlk müsabakama çıkacağımdan dolayı çok heyecanlıyım. Biz müsabakalara hazırlanmaya devam ediyoruz. Ailem de bana destek oluyor ve beni maçlara götürmek için de destek oluyorlar. Biz kendimizi korumak için de spora geliyoruz. Kadına şiddeti engellemek için spor salonuna geliyoruz. Kendimizi korumayı da öğreniyoruz burada" dedi.

"Çocuklara ve kadına şiddet çok arttı"

Esman Yıldız da küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyduğunu dile getirerek, "Heyecanlıyım ve aynı zaman da da korkuyorum. Rakipleri benden güçlü olabilir. Müsabakadaki hedefim derece yapmak ve madalyalar kazanmak. Annem sakatlanabileceğimizden korkuyor ve o yüzden fazla istemiyor ancak babam daha çok istiyor. İlk başta babam bizi buraya korunmamız için getirdi. Çünkü çocuklara ve kadına şiddet çok arttı" diye konuştu. - SİVAS

Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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