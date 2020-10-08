Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti

08.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:00

KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesi alınan tarihi kararla halkın kullanımına açıldı. Bölgeyi ziyaret eden yüzlerce Kıbrıslı, o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. Kıbrıslılar, Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü gezdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen Kıbrıslılar ise o anları bol bol fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirdi. Girişte, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti

ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ın perşembe günü açılacağını söylemişti. Tatar, "Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.

Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.

Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Özgü Namal Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Samatta Erol Bulut Mbaye Diagne Fırat Aydınus Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Türk Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:00:58. #1.15#
title