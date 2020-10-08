Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti

KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesi alınan tarihi kararla halkın kullanımına açıldı. Bölgeyi ziyaret eden yüzlerce Kıbrıslı, o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. Kıbrıslılar, Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü gezdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen Kıbrıslılar ise o anları bol bol fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirdi. Girişte, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ın perşembe günü açılacağını söylemişti. Tatar, "Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.

Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.