Kıbrıs seçimlerinde son durum: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde?
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Kıbrıs seçimlerinde son durum: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde?

11.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:05
Kıbrıs seçimlerinde son durum: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10. cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Oy sandıkları ise 18.00'de kapandı ve sayım işlemine başlandı. Peki, Kıbrıs seçiminde hangi aday önde? KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız olmak üzere 11 aday yarışıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklara giden Kıbrıs'ta sonuçlar belirlenmeye başladı. Oy kullanma işlemleri 18.00 itibari ile sona erdi. KKTC'deki seçimde açılan sandık sayısı yüzde 55.28 olarak açıklandı. Kıbrıs seçimlerinde son durum...

KIBRIS SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk sonuçları duyurdu. İlk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73'ü açıldı. Açılan sandıklardan 9 bin 33 geçerli 314'ü geçersiz oy çıktı. İlk verilere göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ikinci sırada yer alırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman üçüncü sırada bulunuyor.

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız olmak üzere 11 aday yarıştı. Açılan yüzde 55.28 sandık sonuçlarına göre:

Ersin Tatar: %33.06

Mustafa Akıncı: %28.99

Tufan Erhürman: %20.84

SEÇİMLER İKİNCİ TURA MI KALDI?

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

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