Kibar Dış Ticaret'e İDDMİB'ten İhracatın Metalik Yıldızı Ödülü
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Kibar Dış Ticaret'e İDDMİB'ten İhracatın Metalik Yıldızı Ödülü

Kibar Holding'in dış ticaret şirketi Kibar Dış Ticaret, İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri'nde 'Alüminyum Mal Grupları Sektör İhracatının Öncüsü' kategorisinde Assan Alüminyum ürünlerinin ihracatıyla "İhracatın Metalik Yıldızı" birincilik ödülüne layık görüldü.

Kibar Dış Ticaret'e İDDMİB'ten İhracatın Metalik Yıldızı Ödülü
19.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:24

Kibar Holding'in dış ticaret şirketi Kibar Dış Ticaret, İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri'nde 'Alüminyum Mal Grupları Sektör İhracatının Öncüsü' kategorisinde Assan Alüminyum ürünlerinin ihracatıyla "İhracatın Metalik Yıldızı" birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) her yıl ihracatta yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdiği organizasyon bu yıl pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Sanal tören, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıda bulunan sanayi gruplarının başında gelen Kibar Holding'in dış ticaret şirketi Kibar Dış Ticaret 'Alüminyum Mal Grupları Sektör İhracatının Öncüsü' kategorisinde Assan Alüminyum ürünlerinin ihracatıyla 'İhracatın Metalik Yıldızı' birincilik ödülüne layık görüldü.

Gruplarının yaklaşık 50 yıldır Türkiye ihracatına önemli katkılarda bulunduğunu, bu katkıda alüminyum şirketinin başarılı ihracat performansının da önemli bir etken olduğunu belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Assan Alüminyum, Kibar Dış Ticaret aracılığıyla dört kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yüzde 80 seviyelerine ulaşan ihracatımızı başta Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Kuzey Amerika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiriyor, bu kapsamda Kuzey Amerika'daki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Öte yandan yeni pazar araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Pandemi nedeniyle lojistik kaynaklı yavaşlamalar olsa da 2020 yılını da hedeflerine uygun bir şekilde kapatmayı öngördüklerini aktaran Güngör, "Salgın Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'ye daha geç ulaştı. Ülke çapında virüse karşı verilen mücadele ve dayanışma ruhu sayesinde süreci başarıyla yönetmeye devam ediyoruz. Çalışan sağlığı ve güvenliğini önceliklendirerek üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2020 yılında da Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük üç alüminyum üreticisinden biri olmanın sorumluluğuyla üretim ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

AA Editörü - Elif Ferhan Yeşilyurt
Elif Ferhan Yeşilyurt
AA Editörü
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