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Kevin Prince Boateng, Fiorentina, Floransa, Beşiktaş, Spor

Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebileceğini söyleyerek, "Kalbimde bir pişmanlık var, Fiorentina gerçek Boateng'i göremedi. Büyük beklentilerle Floransa'ya geçtim ancak işler istediğim gibi olmadı. Şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim" dedi.

30.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:36
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Boateng'in açıklamaları;

Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönecek miyim, bilmiyorum. Transfer dönemi nasıl oluyor, biliyorsunuz. Fiorentina ile ilişkilerim iyi, onlara çok yakınım. Son olarak Vlahovic ile konuştum, koronavirüs kaptı, kötü bir durum herkes için.

"EĞER GERİ DÖNERSEM..."

Kalbimde bir pişmanlık var, Fiorentina gerçek Boateng'i göremedi. Çok büyük beklentilerle Floransa'ya geçtim ancak birçok farklı nedenle işler istediğim gibi olmadı. Ancak pozitif bakıyorum ve eğer geri dönme şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim.

"KARİYERİMDEKİ EN GÜZEL GOL..."

Kariyerimdeki en güzel golü, Milan'dayken Barcelona'ya attım. Milan'ı büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Orada geçirdiğim 3 yıl, her şeyden güzeldi. Floransa'dayken de, hatta İstanbul'dayken de Milan'a olan yakınlığım hiç değişmedi.

"HAT-TRICK YAPACAĞIM DEDİM, YAPTIM"

Milan'da harika bir maç çıkardım, Lecce'yi 4-3 yenmiştik, arkasında güzel bir hikaye var. 1 hafta önce, yönetici Braida, çok profesyonel olmadığımı söyledi ve sinirlendim. Kulübedeydim ve bir mucizeye ihtiyacım olduğunu söylemişlerdi bana. Ben de 'Hat-trick yapacağım' dedim. Acquilani bana 'Delisin' dedi. Sonunda hat-trick yaptım.

"İKİSİYLE DE OYNAMAK ÇOK GÜZEL"

Messi de, Ibrahimovic de fenomen. İkisinin de kendi tarzı var. Messi, 10-12 yıldır dünyanın en iyisi, ikisiyle birlikte oynamak da çok güzel.

"BARCELONA İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sassuolo'dan ayrılarak Barcelona'ya gittiğim için üzgünüm ancak böyle bir kulübe hayır diyemezsin. Pozitif ya da negatif bir transfer diyemem. Futbolu bıraktığımda, Barcelona'da oynadım diyeceğim, bu da bir şeydir.

Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim

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Beşiktaş'lı Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim

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Haber Yorumları (1)
İZMİTLİ: Böbürlenme, Arda''nın bile kariyerinde Barça var ki hala Barça''nın topçusu.
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