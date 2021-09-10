Keşif yapıp motosikleti çaldılar
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Keşif yapıp motosikleti çaldılar

Keşif yapıp motosikleti çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir otoparkta park halinde duran motosikleti gözüne kestiren 2 kişi önce çevrede keşif yaptı sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırıp çaldı.

Osmaniye'de bir otoparkta park halinde duran motosikleti gözüne kestiren 2 kişi önce çevrede keşif yaptı sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırıp çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta park halinde duran motosiklet çalındı. Motosikletinin park yerinde olmadığını fark eden vatandaş durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı otoparka Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Otopark çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye balan ekipler, motosikleti çalan şahısların önce keşif yaptıklarını ardından düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları motosikleti çaldıklarını belirledi. Görüntülerden kimlik bilgileri tespit edilen hırsızlık şüphelisi şahıslardan K.D. (34) yapılan fiziki takibin ardından saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli K.D. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatılırken diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Keşif yapıp motosikleti çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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