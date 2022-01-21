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Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ş.Ö. idaresindeki 59 LH 093 plakalı kamyon Dörtyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik akışını bir süre engelleyen kamyon olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Keşan, Güncel, Haber

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