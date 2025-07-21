Benfica'da forma giyen milli futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali konuşulurken, Beşiktaş cephesinin bu transfer için nabız yokladığı belirtiliyor. Özellikle "Beşiktaş Kerem transferi" üzerine Portekiz ve Türk basınında artan haberler, gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica'dan ayrılma ihtimali nedir? İşte son bilgiler ve transferin perde arkası…

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

İddialara göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu karşılığında Benfica'ya Jean Onana ve Al Musrati gibi isimleri önermeyi planlıyor. Ayrıca Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'nün de eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmek için devreye girdiği belirtiliyor.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki performansından memnun olmadığı ve yeterince süre alamadığı yönündeki haberler, Türkiye'ye dönüş ihtimalini güçlendiriyor. Yıldız oyuncunun Avrupa'da başka bir takıma transfer olmaması durumunda, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildiriliyor.