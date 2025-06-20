FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları T devam ediyor. Benfica ve Auckland City arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 20 Haziran Cuma günü saat 19.00'da futbolseverlerle canlı olarak buluşacak. Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica Auckland City maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. "Benfica -Auckland City" karşılaşması 20 Haziran, Cuma günü saat 19.00'da canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇINDA OYNUYOR MU?

Benfica ilk 11'i:

Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer alıyor.

BENFİCA-AUCKLAND CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ve Auckland City, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Orlando'da, Inter&Co Stadyumu'nda oynanacak.