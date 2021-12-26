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Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü

Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Genç Okullar arası Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası okullarını temsil eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik ve 3 ikincilik aldı.

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ANTALYA (İHA) - A Genç Okullar arası Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası okullarını temsil eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik ve 3 ikincilik aldı.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin Döşemealtı Spor Salonunda düzenlediği A Genç Okullar arası Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası'nda, Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik ve 3 ikincilik madalyası aldı. Kepez Belediyesi Güreş Takımı sporcularından 97 kilodaki Mustafa Elgin birincilik madalyası almaya hak kazandı. Takımdaki 97 kiloda Ahmet Furkan Küçük, 82 kiloda Mete Batu ve 87 kiloda Selahattin Alp Karakoç ikincilik madalyası kazandı. Genç sporcularını tebrik eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ile güreşten sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Saraçoğlu, grupları geçmeleri halinde Türkiye Şampiyonasına gidecek olan güreşçilere başarı diledi. Başkan Çatal, tüm Kepezli çocukları spor yapmaya kulüp çatısına davet ederken, Saraçoğlu güreş takımının başarı istikrarını yakalamasını hedeflediklerini söyledi. - ANTALYA

Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü

Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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