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Kepez'in sosyete pazarı açıldı

Kepez Belediyesi'nin kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ParkFuntastic'te kurduğu, 'Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına 'Sosyete Pazarı' açıldı.

Kepez'in sosyete pazarı açıldı
06.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:50

Kepez Belediyesi'nin kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ParkFuntastic'te kurduğu, 'Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına 'Sosyete Pazarı' açıldı.

Kepez'in 'Sosyete Pazarı' düzenlenen törenle açıldı. Sosyete Pazarı'nın açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya Seyyar ve Sabit Sebze, Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Kaplan ve vatandaşlar katıldı. Sosyete Pazarı'nın açılışında konuşan Hakan Tütüncü, ParkFuntastic'te 2019 yılı Kasım ayında açılan Köy Pazarı'nın ve açılışını yapacakları Sosyete Pazarı'nın Kepez'e farklı bir cazibe, farklı bir değer kazandırdığını söyledi. Tütüncü, "Antalya'nın hemen yanı başındaki bu muhteşem orman alanlarının içerisinde geçtiğimiz yıl bambaşka bir hareketlilik meydana getirelim istedik. Bu düşünceden hareketle Kasım 2019'da Kadın üreticilerimizin kendi el emekleri, göz nurları olan ürünlerini burada Antalyalılarla bu güzel ortamda paylaşabilecekleri doğrudan kendilerinin pazara sürebilecek olduğu güzel bir pazar yerini açtık. O heyecanı Mart ayının başına kadar birlikte beraberce yaşadık. Covid-19 salgınından dolayı Köy Pazarı'nı da bir müddet kapatmak durumunda kaldık. Haziran ayı ile beraber bu pazarın tekrar açılabilmesinin önündeki engeller kalkınca, hemen kolları sıvadık, hem Köy Pazarı'nı açtık, hem de bir yenilik meydana getirelim istedik. Uzunca bir süredir Antalyalılar bizden Kepez'e bir Sosyete Pazarı kurmamızı istiyorlardı. ve bu projemizi, burada hayata geçirelim, hareketlendirelim bu güzel Pazar hem Antalya'ya bir cazibe olsun, hem de Kepez'e farklı bir değer oluştursun istedik. ve bu güzel pazar ellerimizde doğmuş oldu" diye konuştu.

Her hafta canlı müzik

Burayı hafta sonu özel bir dinlence mekanı haline getirmek istediklerini belirten Tütüncü, "Burası Pazar günleri yetenekli gençlerin desteklenmesi konusunda çok önemli bir fonksiyon ifade edecek. Her hafta burada canlı müzikler dinleyeceksiniz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu etkinlik sadece bir pazar açılışı değil. Onun çok ötesinde anlamlar ifade eden hayatı farklı bir şekilde algılamamızı, hafta sonlarını kendimize ve sevdiklerimize farklı bir biçimde tanımlamamızı sonuçlayacak, bir iş yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Kepez'in Sosyete Pazarı açıldı. Başkan Tütüncü ve açılışa katılan misafirler sosyete pazarını gezdi. ParkFuntastic'e gelen ziyaretçiler gün boyu devam eden canlı müzik ve halk oyunları eşliğinde keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı buldular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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