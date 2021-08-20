Kent Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı
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Kent Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı

Kent Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi arasındaki Keşan Kent Müzesi'nin restorasyonu ve teşhir tanzimine ilişkin protokol 20 Ağustos 2021 Cuma günü Keşan Belediyesi'nde imzalandı.

Saat 11.00 sıralarında konuyla ilgili olarak Keşan Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar ve Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı katıldı.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında hazırlanan protokol, Kent Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzim İşi konusunda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi arasındaki iş birliği konularını içeriyor.

Törenden önce konuşan Helvacıoğlu, müze restorasyonu ve teşhir tanzimi için gerekli desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün İl Kültür Müdürümüz Kemal Soytürk ile protokolümüzü imzalayacağız. Tarihimize ve kültür mirasımıza sahip çıkarak, gelecek kuşaklara aktarmak adına en önemli projelerimizden olan Keşan Kent Müzemiz için bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz. Keşan için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Soytürk de Keşan Belediyesi'nin müze çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından "Keşan Kent Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimine İlişkin Protokol" Helvacıoğlu ve Soytürk tarafından imzalandı.

Kaynak: Bültenler

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