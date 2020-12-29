Son dakika! Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar
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Son dakika! Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar

29.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:10

Son dakika haberleri... - Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar Antalya'dan gelip Isparta'da dolandırıcılık yaptılar Isparta'da bir kadını cep telefonuyla arayarak, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra altın ve paralarını çalan 2 şüpheli,...

- Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar

Antalya'dan gelip Isparta'da dolandırıcılık yaptılar

ISPARTA - Isparta'da bir kadını cep telefonuyla arayarak, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra altın ve paralarını çalan 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Aralık Salı günü İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadını cep telefonuyla arayan ve kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan 2 şahıs, bir cinayet işlendiğini, cinayeti işleyenlerin altın çaldığını, çalınan altınların evinde olduğunu ve çalınan altınların kendi altınları ile aynı olup olmadığının kontrol edileceğini söyledi. Şahıslar, kadından eve gelecek olan polise para ve altınlarını teslim etmesini ve kapıyı da 'vatan' parolasıyla açmasını istediler. Bunun üzerine M.A., 8 cumhuriyet altını ve 2 bin 800 TL nakit parayı şahıslara teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.A. durumu polise bildirdi.

Antalya'dan geldikleri tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar U.K. ve Y.Ç.'nin 34 KY 7507 plakalı araç ile Antalya ilinden Isparta'ya geldikleri tespit edildi. Ayrıca şahıslardan birisinin araçta beklediği, diğerinin M.A.'nın ikametine gittiği ve daha sonra araca dönüp aynı araçla Antalya'ya geri gittikleri belirlendi.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat neticesinde araç ve içinde bulunan U.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar 25 Aralık'ta yakalanarak, Isparta'ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları altınları bir kuyumcuya sattıkları tespit edildi. 26Aralık'ta mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika! Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar
Son dakika! Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar
Son dakika! Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar
Son dakika! Kendilerini polis olarak tanıttılar, 'vatan' parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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